28-jähriger Krefelder gesteht, 80-Jährige angefahren zu haben.

Fahndungserfolg für die Polizei: Die Beamten haben den Fahrer des Renault Twingo, der am 3. September in Oppum eine 80-jährige Krefelderin schwer verletzt hatte, ermittelt. Beim Unfallfahrer handelt es sich um einen 28-jährigen Krefelder. Polizeibeamte der Ermittlungskommission „Gath“ hatten 120 orangefarbene Renault Twingo identifiziert. Bei der 86. Kontrolle stießen die Ermittler auf das Verursacherfahrzeug – und zwar in Moers. Die am Unfallort sichergestellten Fahrzeugteile passten zu den Unfallschäden des noch nicht reparierten Twingo. Das Auto wurde am Unfalltag vom Lebensgefährten der Fahrzeughalterin gefahren. Der 28-Jährige ist bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Führerschein aufgefallen und saß auch zum Unfallzeitpunkt ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer. Der Mann hat in seiner Vernehmung die Verkehrsunfallflucht eingeräumt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Der Gesundheitszustand der 80-jährigen Krefelderin hat sich nach Angaben der Polizei mittlerweile leicht verbessert. Sie wird jedoch nach wie vor stationär im Krankenhaus behandelt. Red