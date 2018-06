Krefeld. Einen gesuchten Sextäter hat die Polizei am Montagabend in Krefeld gefasst. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Weil der Mann Passanten auf der Hinsbecker Straße beschimpfte, riefen Anwohner die Polizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus: Der 41-Jährige war zur Fahndung ausgeschrieben, so die Ermittler. Er sei schon früher wegen Sex-Delikten aufgefallen und habe bereits eine Haftstrafe verbüßt. Und mehr:

Es habe sich der Verdacht ergeben, dass der Mann am vergangenen Samstag an einer Haltestelle an der Kaldenkirchener Straße eine Frau unsittlich berührt habe. Die Ermittlungen hierzu seinen jedoch noch nicht abgeschlossen.

Der 41-Jährige kam in eine psyciatrische Klinik. red