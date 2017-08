Krefeld. Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Audi TT mit silbernem Tankdeckel, der seit August 2016 in zahlreichen Fällen seinen Wagen betankte und jeweils flüchtete, ohne die fällige Rechnung zu bezahlen. Bislang kommt der Unbekannte für mindestens elf Fälle in Betracht. Ende August 2016 wurde das amtliche Kennzeichen AC-C 260 in Aachen gestohlen und anschließend an einem schwarzen Pkw Audi TT verwendet. Bis Mai 2017 wurde das Fahrzeug an Tankstellen in Essen, Köln, Krefeld, Duisburg, Meerbusch und Düsseldorf betankt.

Im Mai 2017 stahlen Unbekannte in einem Parkhaus in Düsseldorf die amtlichen Kennzeichen D-HP 1945. Seit dieser Zeit wurden diese Kennzeichen im Zusammenhang mit dem schwarzen Audi TT verwendet. So wurde das Auto in betrügerischer Absicht an Tankstellen in Dormagen, Willich, Moers und Rheinbach betankt. Es ist möglich, dass sich an dem schwarzen Audi TT inzwischen andere Kennzeichen befinden.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen: Wer kennt den auf den Fotos abgebildeten Mann oder kann weitere, sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Meerbusch (Rhein-Kreis Neuss), Telefon 02131 3000, entgegen.