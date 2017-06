Krefeld. In ein Mehrfamilienhaus an der Lewerentzstraße ist am Donnerstagabend eingebrochen worden. Die Diebe stahlen mehrere Handys. Laut der Polizei müssen die Einbrecher zwischen 20.30 Uhr und 21.15 Uhr eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht haben.

