Krefeld Polizei fahndet nach Einbrecher

Krefeld. Am Mittwoch ist ein Mann in ein Mehrfamilienhaus an der Talstraße eingebrochen und hat ein Laptop gestohlen. Zwischen 10 und 13.45 Uhr hebelte der Einbrecher die Wohnungstür im Erdgeschoss auf und durchsuchte sämtliche Räume.

Eine Anwohnerin bemerkte gegen 13.45 Uhr einen verdächtigen Mann. Die Zeugin beschreibt den Mann als circa 40 Jahre alten Osteuropäer, der 1,65 bis 1,70 Meter groß ist und eine schmale Statur hat. Der Mann trug eine Jeanshose, eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Wollmütze.

Wenn Sie Hinweise haben oder sich beraten lassen möchten, wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.