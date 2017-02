Krefeld. Die Polizei Krefeld ist am Mittwoch im Rahmen des vermehrten Kampfes gegen Wohnungseinbruch mit Sondereinsätzen in ganz Krefeld gegen Einbrecher vorgegangen.

Zwischen 13 und 21 Uhr zeigten zivile Kräfte in ausgesuchten Stadtteilen Präsenz gegen Wohnungseinbrecher. Einsatzbereiche waren insbesondere die Innenstadt und die Stadtteile Fischeln, Traar, Verberg, Uerdingen, Gartenstadt, Oppum, Bockum, Hüls, Inrath und Kliedbruch. Die Polizei hielt dabei Ausschau nach verdächtigen Personen und Fahrzeugen. Die Beobachtungen und Feststellungen vor Ort fließen als Erkenntnisse in die weitere Bekämpfung des Wohnungseinbruchs in Krefeld ein.

Während ihres Sondereinsatzes erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch an der Peter-Lauten-Straße. Hier verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Er durchsuchte das Wohnzimmer, stahl Bargeld und flüchtete. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Im Rahmen des Sondereinsatzes kontrollierte die Polizei zudem die Personalien verdächtiger Personen: Bei einer dieser Personenkontrollen ging den Beamten ein 37-jähriger Mann ins Netz, gegen den ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn in die Justizvollzugsanstalt.

Des Weiteren nahm die Polizei während ihres Sondereinsatzes einen 19-jährigen Mann über Nacht in Gewahrsam, weil er volltrunken auf dem Platz-der-Widervereinigung randalierte.

Die Polizei richtet auch weiterhin einen starken Fokus auf die Bekämpfung des Wohnungseinbruchs. Dies geschieht nicht nur mit Sondereinsätzen und einer erhöhten Präsenz, sondern auch durch Prävention.

Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral - und das sowohl bei Ihnen zu Hause, als auch im Rahmen einer Gruppenberatung. Der nächste Termin ist am Mittwoch, den 1. März um 17 Uhr in der Polizeiwache an der Hansastraße. Anmeldungen unter der Rufnummer 02151 / 6340.