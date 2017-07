Krefeld. Am Donnerstag hat die Polizei einen Mann festgenommen, der zuvor mehrere Ladendiebstähle in der Innenstadt begangen hat. In einem Geschäft an der Hochstraße ermittelten zivile Polizeibeamte gegen 10.30 Uhr wegen einer Serie von Ladendiebstählen. Während der Befragung einer Mitarbeiterin, erblickte diese den gesuchten Tatverdächtigen im Laden. Die Polizisten beobachteten den Mann dabei, wie er eine Handtasche klaute und das Geschäft verließ.

Vor dem Geschäft überprüften die Polizisten den Mann und fanden bei der Durchsuchung weiteres Diebesgut sowie einen Magneten zum Lösen von Diebstahlssicherungen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut dem offiziiellen Polizeibericht um einen 42-Jährigen aus Tönisvorst, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen ist.