Krefeld. In der Nacht hat die Polizei zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt und in Gewahrsam genommen. Um kurz nach Mitternacht hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass zwei junge Männer an der Fürstenbergstraße Fahrräder entwendeten. Die Beamten trafen die beiden Männer mit einem hochwertigen Pedelec sowie einem Damen-Hollandfahrrad im Nahbereich des Tatorts an. Due Diebe hatten die Fahrräder, bei denen nur die Hinterräder abgeschlossen waren, einfach weggetragen. Die Polizei nahm sie vorläufig fest. Bei den Männern handelt es sich um zwei 19-jährige Krefelder, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Mehr zum Thema 20-jähriger Angeklagter hörte Stimmen in seinem Kopf