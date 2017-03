Krefeld. Am 9. März hatte ein Motorradfahrer gleich mehrere Verkehrsregeln missachtet und damit andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Er flüchtete zunächst unerkannt, die Polizei konnte ihn jetzt ermitteln. Am Donnerstagabend des 9. März 2017 fuhr ein Krefelder mit seinem Auto um kurz nach 18 Uhr auf dem Oranierring in Richtung Hülser Straße. Kurz vor der Kreuzung Oranierring / Geldernsche Straße war die Fahrbahn durch parkende Autos verengt. In diesem Bereich überholte ihn der Motorradfahrer rechts und mit hoher Geschwindigkeit. Als er einscherte, musste der Autofahrer stark abbremsen, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Außerdem missachtete der Motorradfahrer die rote Ampel und bog nach links ab. Dabei fuhr der Motorradfahrer so über den Fußgängerüberweg, dass er Fußgänger gefährdete, die gerade die Straße überquerten.

Nach einem Tankstopp auf dem Oranierring entfernte sich der Motorradfahrer unerkannt. Ein Zeuge erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei konnte den Mann nunmehr ermitteln und anhand der Videoaufnahmen an der Tankstelle identifizieren. Es handelt sich um einen 37-jährigen Krefelder. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung.