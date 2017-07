Krefeld. 60 Zuhörer kamen am Dienstag zur Podiumsdiskussion im Rahmen der WZ-Aktion „Krefeld hautnah“ in den „Imperialraum“ der Weinbrennerei Dujardin in Uerdingen. Sie diskutierten mit Redaktionsleiter Michael Passon (ganz rechts im Bild), Jugendamtsleiter Markus Schön, Norbert Sinofzik, der sich seit Jahren für den Erhalt der ehemaligen Bücherei in Uerdingen engagiert, Jennifer Morscheiser, Leiterin des Museums Burg Linn, Uwe Rutkowski, dem Vorsitzenden des Uerdinger Kaufmannsbunds, Mario Bernards vom Nachbarschaftsbüro Chempunkt und Jürgen Hengst, Bezirksvorsteher Uerdingen (v.l.) über Jugendarbeit, den Uerdinger Marktplatz und die dortigen Parkplätze sowie die Alte Bücherei. Vor allem die Bücherei bewegt die Gemüter der Uerdinger.

Mehr über die WZ-Veranstaltung gibt es in der Donnerstagsausgabe auf über zwei Seiten zu lesen, im E-Paper und auf WZ-Online.