Grünen-Bundestags- Abgeordnete Renate Künast, selbst Opfer von Beleidigungen im Netz, spricht im Südbahnhof über Rechte und Zivilcourage.

Krefeld. „Ich möchte gerne ein Enthauptungsfoto von Ihnen sehen“, war nur eine von diversen Attacken, denen sich Bundestagsabgeordnete und Ex-Ministerin Renate Künast im Netz ausgesetzt sah. Die streitbare Politikerin der Grünen wehrte sich gegen gefälschte Zitate einer rechtsnationalen Facebookseite – beim Netzwerkbetreiber und vor Gericht. Und sie suchte „Autoren“ von Hetznachrichten zu Hause auf und stellte sie im Gespräch. Auf Einladung der Krefelder Grünen-Bundestagsabgeordneten Ulle Schauws referierte und diskutierte Künast jetzt im Südbahnhof mit Zuhörern.

Verunglimpfungen bis hin zu Morddrohungen

„Nicht erst seit Donald Trump erleben wir das zunehmende Phänomen von Fake News, persönlichen Verletzungen und Verunglimpfungen bis hin zu Morddrohungen im Internet. Können wir dem Netz noch Glauben schenken?“, leitete Schauws die Veranstaltung ein, die vom jungen Grünen-Vorsitzenden Karsten Ludwig moderiert wurde.

Kaum Plätze sind bei der Veranstaltung unbesetzt geblieben.

Künast schilderte ein Beispiel. Nach ihrem Auftritt in der Talkshow „Hart aber fair“ habe sie 271 Facebook-Nachrichten erhalten. „Davon waren drei normal und der Rest schlimmste Beleidigungen unterhalb der Gürtellinie“, berichtet sie. Die Anfänge dieses Prozesses, von dem, so glaubt Künast, Frauen und Flüchtlinge besonders betroffen seien, sieht sie bei den Auftritten von Pegida und der AfD. „Wer sich sozial verhält, wird niedergemacht.“

Was helfen könne, sei ein vernünftiges Gesetz. Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz habe Justizminister Heiko Maas zwar ein solches vorgelegt, doch das sei mit heißer Nadel gestrickt, unausgegoren und konzentriere sich zu sehr auf das Löschen von Meldungen. Mit einer seriösen Netz- und Rechtspolitik, die das Problem an der Wurzel packt, habe es wenig zu tun. Immerhin seien einige Forderungen der Grünen – wie ein Katalog mit relevanten Straftatbeständen – umgesetzt.

Schmaler Grat beim Recht auf Meinungsfreiheit

Als Mitglied im Rechtsausschuss weiß Juristin Künast um die Probleme. Was ist rechtswidrig, was strafbar? Entscheidet das Landgericht oder erst das Verfassungsgericht? Und was ist bei den globalen Netzwerken mit Recht und Gesetz in anderen Ländern der Welt?

In Deutschland sei zum Beispiel ihr Fall mit dem Enthauptungsfoto erlaubt. Ebenso sei die „Nazischlampe“ vom Gericht abgesegnet worden, wie der Krefelder Kabarettist Christian Ehring die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel betitelt hatte. Es sei ein schmaler Grat, das Recht auf Meinungsfreiheit nicht einzuschränken, wozu ein Beschwerdemanagement nötig sei.