Krefeld. Zwei Personen sind bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt worden, der sich am Samstagvormittag auf der Kreuzung Essener / Berliner Straße ereignet hat.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war gegen 10.25 Uhr ein 27-jähriger Dinslakener trotz Rotlicht zeigender Ampel mit seinem Pkw von der Essener Straße in den Kreuzungsbereich zur Berliner Straße gefahren. Dort kollidierte er mit seinem Wagen mit dem Auto einer stadtauswärts auf der Berliner Straße fahrenden 32-jährigen Duisburgerin. Die 32 Jährige wurde schwer, ihr 41-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus in Krefeld gebracht.

Die Berliner Straße wurde in Fahrtrichtung Duisburg für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.