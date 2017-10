Krefeld. Am Freitagnachmittag, gegen 17:10 Uhr, bog ein 40-jähriger Pkw-Fahrer von der Klever Straße nach links in den Boomdyk ab. Nach Angaben der Polizei übersah er dabei den auf dem Boomdyk fahrenden 51-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. red