Krefeld. Ein Auto gerät in den Gegenverkehr, stößt dort mit einem Pkw zusammen, zwei Menschen werden verletzt. So lautet die Bilanz eines Unfalls vom Mittwochabend in Krefeld-Uerdingen.

Wie die Polizei berichtete, war eine 42-jährie Krefelderin mit ihrem Pkw auf der Alten Krefelder Straße unterwegs gewesen und gegen 18.15 Uhr in Höhe der Bahnbrücke aus bislang unbekanntem Grund mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenspur geraten. Hier stieß es mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch den Aufprall rammte dieser Wagen anschließend ein Metallgeländer.

Beide Fahrer wurden verletzt. Die beiden Kinder der Frau, die auch im Auto saßen, blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 45 500 Euro. Die Alte Krefelder Straße musste vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.