Krefeld. Heute ist Weltpinguintag: Der Krefelder Zoo nimmt dies zum Anlass und bietet am kommenden Sonntag von 11 bis 16.30 Uhr Aktionen und Infostände rund um die beliebten Vögel an. So veranstalten die Krefeld Pinguine und der Zoo Krefeld im Rahmen des diesjährigen Welt-Pinguin-Tages eine Rallye durch den Zoo für Kinder. Neben Fragen rund um die Tiere im Zoo – natürlich im Besonderen zu den dort lebenden Humboldt-Pinguinen – werden auch die Pinguine-Profis Adrian Grygiel und Kevin Orendorz sowie Maskottchen KEVin vor Ort sein. Zu Gewinnen gibt es einen signierten und bespielten Schläger, ein Meet&Greet mit einem Profi sowie Eintrittskarten zum ersten Saisonspiel im September.

Hintergrund: Am Welt-Pinguin-Tag wird weltweit auf die Gefährdung der Pinguine aufmerksam gemacht. Grund für die Gefährdung ist das stetige Verschwinden ihres natürlichen Lebensraums. Am 25.4. beginnen die Pinguine ihre jährliche Wanderung nach Norden.