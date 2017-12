Wunschmomente-Team macht einen Zehnjährigen glücklich.

Unter dem Motto „Wunschmomente werden wahr“ überraschte das Wunschmomente-Team ein letztes Mal die beiden Gewinner von 2 x 2 Karten für das Spiel der Krefelder Pinguine am 7. Januar gegen die Schwenninger Wild Wings im Königpalast. Die Gewinner dürfen sich in doppelter Hinsicht freuen, da sie nach dem Spiel die Gelegenheit haben werden, mit einem Pinguine-Spieler in der Mixed-Zone zu sprechen und ein Erinnerungsfoto zu machen. Für die Schüler der Klasse 4c der Sollbrüggenschule fand Weihnachten deshalb in diesem Jahr schon am 22. Dezember statt.

Das Wunschmomente-Team überraschte den zehnjährigen André während der Klassen-Weihnachtsfeier und überreichte dem glücklichen Gewinner die beiden Karten für das Spiel. Die Klassenkameraden staunten nicht schlecht. Die Elternvertreterin der Klasse, Antje Kronen, hatte sich bei der Aktion beworben und den Jungen vorgeschlagen. Mehr als einen Glücksmoment und eine extra Portion Freude haben sich André und seine Mutter Yvonne Pohl verdient, denn beide wissen, wie wertvoll gemeinsame Zeit ist. „Heute sind wir alle beschenkt worden“, sagte Michele Plaßmann, die Klassenlehrerin der 4c. Auch die anderen Mitschüler gratulierten dem Gewinner.

Die zweite Gewinnerin, die sich auf den Hauptgewinn freuen darf, heißt Sabine Büning. Sie wollte ihrer Tochter Alina (20 Jahre) eine Freude machen, da sie noch nie bei einem Spiel der Pinguine dabei war und großer Fan ist. Alina ist seit ihrer Geburt geistig behindert und benötigt die ständige Unterstützung ihrer Mutter. Viele Termine stehen für die Familie täglich an und der Alltag gestaltet sich nicht einfach. Die beiden freuen sich auf einen schönen Nachmittag.

Seit Oktober 2017 gibt es das Krefelder Kindergutscheinbuch „Wunschmomente“ im Handel. Mit mehr als 37 Gutscheinen bietet es viele Möglichkeiten, gemeinsam Zeit zu verbringen. Alle Aktivitäten im Buch sind für Kinder kostenlos oder vergünstigt. Die Bücher sind unter anderem bei Lechner & Hayn, winzigGroß und anderen Buchhandlungen erhältlich. Red