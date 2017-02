Krefeld. Um die Liebe zu seinem Sohn noch deutlicher zu zeigen, hat sich Pietro Lombardi eine Tattoo von ihm stechen lassen. Dazu war Lombardi im Tattoo-Studio Jewelink in Krefeld.

Wie sein Tattoo gestochen wurde hat er dann auch mit Videos für seine Fans auf Facebook festgehalten und diese sogar ermütigt ihn beim Tätowierer zu besuchen. Das so viele Leute zum Studio am Friedrichplatz kommen würden, hat Lombardi aber wahrscheinlich nicht erwartet. Er nennt es in einem seiner Videos "Eskalation" und bedankt sich, die Polizei, die im Einsatz war um die Menschenmengen zu kontrollieren, fand das Ganze bestimmt gar nicht so toll.

Naja, hauptsache Alessio geht es gut.