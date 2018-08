Eigentlich sollte die Show „Der Traum“ bereits im Mai gezeigt werden, dann wurde sie in den September verschoben, nun nochmal auf den 16. Februar 2019. Die Hälfte der Tickets sind verkauft.

Krefeld. Der Termin für die Aufführung der Pferdeshow Apassionata am 8. September im Krefelder König-Palast an der Westparkstraße wird erneut verschoben. Eigentlich sollte die Show „Der Traum“ bereits im Mai gezeigt werden, dann wurde sie in den September verschoben, nun nochmal auf den 16. Februar 2019. Die Hälfte der Tickets sind verkauft. Laut Veranstalter wurde der Termin im König-Palast aus organisatorischen Gründen wieder verschoben. „Wir stecken mitten in der Produktion und den Proben zu unserer neuen Show Apassionata – Der Magische Traum“, erklärt Kreativdirektor Holger Ehlers. Aus diesem Grund müsse die laufende Tour „Der Traum“ vorzeitig beendet werden. Bereits gekaufte Tickets behalten nach Aussage der Veranstalter ihre Gültigkeit. Diese können auch an den bekannten Vorverkaufsstellen, an denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Alle Information zur Show und zur Erstattung des Ticketpreises sowie zum Kauf neuer Tickets gibt es unter:

tickets@apassionata-traum.de

⇥Foto: Apassionata