Pfarrer Windhövel wird am Freitag beigesetzt

Mitte. Der am vergangenen Dienstag im Alter von 61 Jahren plötzlich und unerwartet verstorbene Pfarrer der Friedenskirche, Michael Windhövel, wird am kommenden Freitag beerdigt. Der Gottesdienst beginnt um 12 Uhr in der Friedenskirche, die Beisetzung um 14 Uhr auf dem Hauptfriedhof. Mehr als 20 Jahre war Windhövel in der Friedenskirchengemeinde tätig gewesen. Seit 2008 war er Assessor des evangelischen Kirchenkreises Krefeld-Viersen. ok