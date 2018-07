Der Rheinpegel steht derzeit bei 1,93 Meter. Was für die Schifffahrt kein großes Problem darstellt, ist für Badegäste besonders riskant.

Krefeld. Vater Rhein hat derzeit ein ziemlich schmales Bett. Wegen des fehlenden Regens und des daraus folgenden Niedrigwassers hat der Fluss sich in seine Mitte zurückgezogen. „Das Wasser steht niedrig, sehr niedrig“, erklärt Hafenmeister Peter Plarre. „1,93 Meter beträgt der Wasserstand. Die Schiffe können fahren, aber nur mit halber Ladung.“ Knapp vier Meter beträgt der Normalstand. Eingestellt werden muss die Schifffahrt aber nicht. „Das habe ich noch nie erlebt, das gibt es nur bei Hochwasser“, sagt der Hafenmeister.

Viel brisanter sei die Situation für diejenigen, die den Rhein bei dem Sommerwetter immer noch als Schwimmbadersatz nutzen wollen. „Gerade weil der Wasserstand jetzt so niedrig ist, reicht es aus, wenn eins der Güterschiffe mal kurz Gas gibt – und man ist weg“, warnt Plarre. Einmal vom Sog des Schiffs gefangen, sei es meist schwierig, sich im Rhein auf den Beinen zu halten. „Die Kräfte, die da wirken, sind außerordentlich stark. Der Schlick im Uferbereich lässt einen kaum Halt finden“, sagt Plarre.

Die Schiffe fahren mittiger als sonst, um nicht auf Sandbänken aufzulaufen.

Auch Rolf Kemmler von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bittet die Krefelder, auf das Baden im Rhein zu verzichten. „Es ist nicht ohne Grund verboten, in Bundeswasserstraßen, wie es der Rhein eine ist, zu schwimmen“, betont Kemmler. Wer im Rhein in Not gerate, soll laut dem DLRG-Wachtleiter vor allem eins beachten: nicht gegen die Strömung schwimmen. „Besser ist es, sich von der Strömung treiben zu lassen und dabei irgendwie zu versuchen, ans Ufer zu kommen“, rät Kemmler. Sein Urteil: Der Rhein ist derzeit noch gefährlich als sonst.

Der Transport mit dem Schiff wird teurer, wenn das Wasser niedrig ist

Zum Glück sieht Hafenmeister Plarre dieser Tagen nur wenige Leichtsinnige, die sich im Rhein erfrischen wollen. „Es war schon mal deutlich mehr los“, resümiert er. Sein Tag beginnt um 7 Uhr. Erste Aufgabe ist die Überprüfung der Wasserstände von Konstanz bis Ijsselkop. „Sie werden uns per Mail vom Wasserschifffahrtsamt übermittelt“, berichtet Plarre und witzelt: „Den Zollstock nehmen wir auch bei unserer eigenen Messung nicht, das geht elektronisch. Wir können sehen, wie die Welle naht, wenn das Wasser am Bodensee hochgeht. Wir sehen jetzt genauso gut, dass nur wenig ankommt.“