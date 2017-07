Krefeld. Am Mittwoch hat ein Dieb drei Frauen im Krefelder Helios Klinikum beklaut. Geistesgegenwärtig verfolgten die Frauen den Mann, der zuvor Gegenstände aus ihren Krankenzimmern entwendet hatte. Am Ausgang der Klinik konnten Polizeibeamten den Täter festnehmen. Im Rucksack des Mannes fanden die Polizisten das Diebesgut.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 45-Jährigen aus Mülheim an der Ruhr. Er sei in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Während der Tat soll er unter Drogeneinfluss gestanden haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die weiteren Ermittlungen dauern an. red