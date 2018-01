nmittelbar vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum am Westwall gab es am Nachmittag eine Schlägerei mit mindestens zwei Verletzten.

Mitte. Unmittelbar vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum am Westwall gab es am Nachmittag eine Schlägerei mit mindestens zwei Verletzten. Zwischen Passanten und dort an Erdarbeiten beteiligten Bauarbeitern kam es aus bislang ungeklärtem Grund zu einer Prügelei.

Einer der Arbeiter trug eine Platzwunde am Kopf, ein anderer ein blaues Auge davon. Vier Rettungswagen waren vor dem Museum im Einsatz. Die Polizei spricht von Körperverletzung, will aber keine Details bestätigen und am Freitagnachmittag auch keine weiteren Angaben zu dem Vorfall machen. ckd/Foto: DJ