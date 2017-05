Die WZ präsentiert Tipps und Partytermine für den Feiertag.

Krefeld. Der volkstümliche Vatertag wird an Christi Himmelfahrt, also dem 40. Tag nach Ostern, gefeiert. Christi Himmelfahrt ist seit 1936 ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland. Der berühmt-berüchtigte Männer- oder Herrentag ist für viele ein Anlass für sogenannte Vatertagstouren. Manche bewältigen sie mit dem Fahrrad, andere traditionell mit dem Bollerwagen. Für größere Gruppen eignen sich auch Planwagenfahrten. Das Wichtigste sind sowieso die Getränke.

Vatertag ist Anlass für Ausflüge in die Natur

Krefeld bietet einige schöne Ziele für Ausflüge an. Die Egelsberger Mühle ist über attraktive Wege vorbei an Feldern und einem weitläufigen Naturschutzgebiet zu erreichen. Auch der Hülser Berg samt Aussichtsturm mit einer Höhe von 107 Metern ist ein willkommenes Ziel. Darüber hinaus bietet der Stadtwald schöne Waldwege und auf der großen Wiese viel Platz für ein Picknick.

Natürlich dürfen nach den feuchtfröhlichen Touren auch die Partys nicht fehlen. Die WZ hat für Donnerstag, 25. Mai, einige zusammen getragen:

Das „Welcome Now Festival“ beginnt um 17 Uhr im Theater Krefeld am Theaterplatz 3.

Die Feier „Tanztee“ im Odeon Tanzpalast, Moerser Straße 40, startet bereits um 14.30 Uhr. Der Eintritt kostet 6,50 Euro.

Im Stadtwaldhaus, Hüttenallee 108, beginnt um 16 Uhr die Party „Planet Five“.

Im Beachclub Krefeld gibt es die Möglichkeit, „Vatertag am Strand“ zu feiern. Das Spektakel beginnt um 12 Uhr.

Beim Hülser Frühlingsfest wird um 11.15 Uhr vom Bezirksvorsteher Hans Butzen die Kirmes eröffnet. Anschließend geht es mit einem musikalischen Vatertagsfrühschoppen im Festzelt weiter.

Wer nicht bis Donnerstag warten kann oder will, der hat bereits am heutigen Mittwoch, 24. Mai, so einige Möglichkeiten, in den Vatertag hinein zu feiern:

Auf der Rennbahn findet ab 20 Uhr eine Ü30-Party statt. Im Vorverkauf kostet eine Karte elf Euro, an der Abendkasse 14 Euro.

Die Königsburg, Königstraße 8, öffnet ihre Türen mit dem Motto „Krefeld tanzt aus der Reihe“. Die Party startet um 22 Uhr. Mit dabei sind die DJs Timbo, Timothy Twice, Jaxx und Dominik O.

Im Odeon Tanzpalast, Moerser Straße 40, startet um 20 Uhr die „Discofoxparty und Boogie-Woogie“ mit DJ Robert. Der Eintritt kostet fünf Euro zuzüglich fünf Euro Mindestverzehr.

Im Jazzkeller an der Lohstraße 92 steigt ab 21 Uhr das Konzert mit Shanai. Eine Karte kostet im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse 13 Euro.

Darüber hinaus gibt es im Mikroport Club, Dießemer Straße 22, ab 18 Uhr die Veranstaltung „Techno District- Open Air Special“.

Im Magnapop, Dießemer Straße 24, heißt es ab 19 Uhr „In Circles/Clench your Fist“.

Wer lieber in gemütlicher Runde feiern möchte, hat bei dem voraussichtlich sonnigen Wetter natürlich auch die Möglichkeit, einen ausgelassenen Grillabend zu veranstalten. Auch hier darf natürlich das ein oder andere Bier nicht fehlen.