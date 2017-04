Königsburg: Am Samstag findet in dem Club an der Königstraße 8 die Partyreihe „No View“ statt. Es wird ab 23 Uhr Techhouse und Techno gespielt. Am Sonntag wird ab 22 Uhr 30 Jahre Gay Happening gefeiert.

krefelder-koenigsburg.de

Meilenstein: In dem Club am Hauptbahnhof wird am Samstag ab 22.30 Uhr Black Music aufgelegt bei der Party Notorious!. Am Sonntag findet ab 22.30 Uhr wieder die Uno-Revival-Party statt.

meilenstein-club.de

Kulturfabrik: Ein Fest im Osternest wird am Samstag ab 22 Uhr in dem Club an der Dießemer Straße 13 geboten. Am Sonntag treten ab 21 Uhr die Fog Joggers auf.

kulturfabrik-krefeld.de

Schlachthof: Der Bassport B-Day Bounce findet am Samstag in dem Club an der Dießemer Straße 9 ab 23 Uhr statt. Am Ostersonntag geht es dann mit der Party „Hot Shots“ weiter.

schlachthof-krefeld.de

Mikroport: Ein Herz für Bass heißt es am Samstag in dem Club an der Dießemer Straße 22, Sonntag geht es dann mit Go fast and dance furious weiter.

mikroport-entertainment.com

Magnapop: Deutsch-Rock wird am Samstag ab 23 Uhr auf die Plattenteller in dem Club an der Dießemer Straße 24 gelegt. Sonntag steigt dann die Rise-Party ab 23 Uhr.

magnapop.de