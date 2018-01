Krefeld. Am Donnerstag gegen 12.00 Uhr war ein Fiat-Fahrer auf der Autobahn unterwegs, als ihm Qualm an seinem Auto auffiel. Der Mann fuhr die nächste Ausfahrt der A57 in Richtung Uerdingen ab und parkte seinen Wagen an der Parkstraße in Uerdingen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Auto schnell löschen, verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei war wohl ein technischer Defekt für die Rauchentwicklung verantwortlich. red