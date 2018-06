Kot, Spritzen, Angst: ein Tiefgaragen-Wächter am Seidenweberhaus in Krefeld packt über seine tägliche Arbeit aus. Und zeichnet ein erschreckendes Bild von den Zuständen am Treffpunkt der Drogenszene.

Krefeld. Markus Krämer (Name geändert) hat in den vergangenen fast 20 Jahren einiges gesehen. Im Schnelldurchgang wischt er auf seinem Handy von einem Foto zum nächsten: Auf dem ersten eine Ansammlung von Spritzen in einer Ecke, auf den nächsten sind menschliche Hinterlassenschaften zu erkennen – im Treppenhaus, vor einem Auto, auf einem anderen Spuren von Erbrochenem an einer Tür. Es sind Bilder der vergangenen Wochen, „die alten habe ich gelöscht, ich könnte jeden Tag neue machen“, sagt der Wächter des Parkhauses unter dem Seidenweberhaus.

Die Situation in unmittelbarer Nachbarschaft zum Theaterplatz, an dem sich Krefelds Alkohol- und Drogenszene trifft, ist seit Jahren stadtbekannt. Geändert hat sich daran nicht viel – „und wenn, dann ist es eher schlimmer geworden“, sagt Krämer. Denn seit drei Notausgänge vor einigen Jahren von außen mit Gittern verschlossen und mit Alarmanlagen gesichert wurden, um die Süchtigen aus den Treppenhäusern zu verbannen, habe sich das Problem bloß verlagert. „Seit die Junkies keinen Zufluchtsort mehr in den Notausgängen haben, um sich ihre Spitzen zu setzen, sind sie auf Parkebene zwei umgezogen“, sagt der Wächter und bittet die WZ, sich selbst davon zu überzeugen.

„Jeden Tag müssen wir die vollgepinkelten Treppenhäuser reinigen und die Notdurft aus den Ecken wegmachen.“

Aufsicht im Parkhaus unter dem Seidenweberhaus

Maria (Name geändert) ist eine von ihnen, die wir auf Krämers Rundgang durch die sonst menschenleere Tiefgarage treffen und die er längst beim Namen kennt. Zusammengekauert und mit glasigem Blick hockt sie mit Pfeife und Alufolie in einer Ecke und zeigt sich von Krämers freundlicher Bitte, das Parkhaus zu verlassen, unbeeindruckt. „Die ist mal mit meiner Tochter zur Schule gegangen, traurige Geschichte“, sagt der Parkhaus-Aufseher. Die unheimliche Atmosphäre auf Ebene zwei scheint sich auch unter Parkgästen herumgesprochen zu haben. Etwas mehr als 500 Autos haben auf Ebene zwei Platz – nicht mal 20 parken an diesem Tag dort. „Wenn die hier unten in Grüppchen unterwegs sind, dann ist die Situation unangenehm. Zum Glück ist noch nie etwas passiert“, sagt Krämer.

Denn für die Szene vom Theaterplatz ist die Einsamkeit der Tiefgarage umso einladender. Nicht nur Drogen werden hier konsumiert. „Jeden Tag müssen wir die vollgepinkelten Treppenhäuser reinigen und die Notdurft aus den Ecken wegmachen.“ Sicherheitskleidung? „Wir haben uns ein Kehrblech und Hundekotbeutel angeschafft.“ Krämer, der seinen richtigen Namen aus Angst vor Ärger nicht in der Zeitung lesen will, arbeitet wie seine Kollegen für einen Mindestlohn als Wächter im Seidenweberhaus-Parkhaus. „Wenn Polizei oder Ordnungsamt hier mal kontrollieren, dann sind sie immer zu zweit unterwegs. Wir sind als Parkhausaufsicht alleine und täglich Gefahren ausgesetzt. Was, wenn mal einer ein Messer dabei hat?“ Am schlimmsten sei die Spätschicht zwischen 14 und 22 Uhr, sagt er. „Einmal habe ich innerhalb von acht Stunden 80 Leute aus dem Parkhaus verscheucht.“ Täglich könne er die Polizei rufen. „Aber was bringt das?“, fragt Krämer resigniert.