Papa Buba trifft Bundespräsidenten in Gambia

Stadtteile. Der Krefelder Markus Jung, besser als Papa Buba bekannt, baut seit einigen Jahren im afrikanischen Gambia die Emma Christina Grundschule auf. Auf Einladung von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries konnte Jung jetzt beim Staatsbankett mit dem gambischen Präsidenten Adama Barrow, Ministern und Wirtschaftsvertretern aus Deutschland in Gambia dabei sein und dort auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von seinem Schulprojekt berichten. Auf die Schnelle „mitten in Afrika“ einen Anzug aufzutreiben, sei unmöglich gewesen – also kreuzte Papa Buba in einem T-Shirt seiner Schule auf. Jung: „Ich habe die Hoffnung, dass uns dieses Treffen weiterbringt, um den Kindern in unserem Dorf eine bessere Zukunft zu ermöglichen.“ ckd