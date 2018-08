Fabrik Heeder: Das Programm des Kinderkinos Spunk für das zweite Halbjahr 2018 steht.

Süd. Das Programm der Reihe „Spunk – Kino für Kinder in der Fabrik Heeder“ ist für das zweite Halbjahr erschienen. Die Vorführungen finden immer sonntags um 10.30 Uhr in der Fabrik Heeder an der Virchowstraße statt.

Zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte wird am 9. September der niederländische Film „Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch“ gezeigt. Sita und die anderen Kinder staunen nicht schlecht, als an Stelle ihres Lehrers plötzlich ein Frosch im Klassenzimmer sitzt. Wie sich herausstellt, verwandelt sich ihr Lehrer immer mal wieder in einen waschechten grünen Hüpfer. Doch die leben gefährlich, vor allem wenn der Schuldirektor erschreckende Ähnlichkeit mit einem Storch besitzt. Also beschließt Sita, ihren Lehrer in Zukunft zu beschützen. Der Film ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Tante Lucy bekommt zum

Geburtstag ein Bilderbuch

Am 7. Oktober geht es weiter mit „Paddington 2“ für Kinder ab acht Jahren. Der liebenswerte Bär Paddington ist nicht nur bei Familie Brown zu Hause, sondern ist auch in der Nachbarschaft ein geschätztes Mitglied geworden. Als der 100. Geburtstag von Tante Lucy ansteht, findet Paddington ein einzigartiges Pop-up-Bilderbuch. Allerdings muss der tollpatschige Bär dafür ein paar Nebenjobs antreten – das Chaos ist vorprogrammiert. Und dann wird das Buch auch noch gestohlen.

„Amelie rennt“ heißt der Film, der am 4. November gezeigt wird. Er erzählt von Amelie, die eine echte Großstadtgöre und womöglich das sturste Mädchen in Berlin ist. Sie lässt sich von niemanden etwas sagen, schon gar nicht von den Eltern, die sie nach einem bedrohlichen Asthmaanfall in eine Spezialklinik nach Südtirol verfrachten. Amelie reißt aus und flüchtet dorthin, wo sie niemand vermutet: Bergauf. Sie lernt Bart kennen und schätzen, der ihr das Leben rettet. Beide begeben sich auf eine abenteuerliche Reise. Der Film ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet.

Die Saison endet am 16. Dezember mit dem Film „Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt“ für Kinder ab sechs Jahren mit dem Spunk-Familientag. Pettersson und Findus sind zwei Tage vor Weihnachten völlig eingeschneit. Es ist nichts mehr zu essen im Haus und der Weihnachtsbaum fehlt auch noch.

Kinderkino spunk Termine Die Filmvorführungen finden alle jeweils sonntags um 10.30 Uhr in der Studiobühne II der Fabrik Heeder, Virchowstraße 130, statt. Am 9. September und 7. Oktober gibt es Zusatzvorstellungen jeweils um 14 Uhr.

Tickets Karten gibt es zum Preis von zwei Euro an der Tageskasse ab 10 oder 13.30 Uhr. Beim spunk-Familientag am 16. Dezember ist der Eintritt für Kinder frei. Der Flyer mit ausführlichen Beschreibungen zu den Filmen liegt in den Kultureinrichtungen, im Rathaus und den Bürgerservice-Stellen aus oder kann unter Telefon 02151 583611 angefordert werden. Im Internet steht er unter krefeld.de/kulturbuero

Als sie am nächsten Tag im Wald einen Baum schlagen möchten, verletzt sich Pettersson am Fuß, so dass sie ohne Baum zurückkehren und den Einkauf verschieben müssen. Pettersson möchte aber nicht die Hilfe der Nachbarn annehmen, bis Findus der Kragen platzt. Und so kommt der alte Mann doch noch zur Einsicht und alle feiern zusammen das schönste Weihnachten überhaupt.