Krefeld. Der starke Regen am Mittwochvormittag setzt dem Glasdach an der Ostwall-Haltestelle zu. An einigen Stellen tropft es durch die Fassade, zudem sammelt sich teilweise Regenwasser auf dem Gehwegbereich. Ein undichtes Glasdach am Ostwall ist kein neues Problem: Im Juni war es nach starken Regenfällen bereits zu Regenansammlungen an der Haltestelle gekommen.

