Krefeld. Die Stadtverwaltung will die Geschwindigkeit am Ostwall vom ungeliebten Tempo 10 auf Tempo 20 anheben. Die Smileys sind bereits verschwunden, bald werden sie wieder installiert mit neuen „Lächelgrenzen“. Dann gilt Tempo 20, das sich etwa im Umfeld der Königstraße und der Rheinstraße bewährt hat. Die Grünen zeigen sich überrascht von der Entscheidung. „Ein Stück weit hat Tempo 10 auf den wenigen Metern auch die fußgängerunfreundliche Ampelschaltung kompensiert“, sagt Daniel John. Bei Tempo 20 sei man nun stärker darauf angewiesen, dass dies auch eingehalten werde. „Ich erwarte hier regelmäßige Kontrollen, auch, was die Auswirkungen auf den Durchgangsverkehr betreffen.“ mip

