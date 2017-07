Krefeld. Eine 81-Jährige Frau hat am Donnerstag gegen 9.50 Uhr im Eingangsbereich einer Bank am Ostwall auf die Öffnung gewartet. Während der Wartezeit holte sie ihre Bankkarte aus der Geldbörse. Das Portemonnaie legte die Frau dann zurück in ihren Rucksack, ohne diesen zu schließen. Nachdem die 81-Jährige Geld abgehoben hatte und es in ihre Geldbörse stecken wollte, bemerkte sie, dass diese geklaut worden war. Die Krefelderin kann die Taschendiebe nicht beschreiben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.