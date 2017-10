Krefeld. Am Sonntag gegen 21 Uhr war eine 25 Jahre alte Frau zu Fuß auf dem Ostwall in Richtung Nordwall unterwegs. In Höhe der Dreikönigenstraße kam ihr ein Mann entgegen.

Nach Angaben der Polizei versuchte der Mann unvermittelt, der Krefelderin das Smartphone aus der Hand zu reißen. Es entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Mann die 25-Jährige zu Boden schubste, wobei die Frau ihr Handy verlor. Der Angreifer nahm das Handy an sich und flüchtete über den Dr.-Hirschfelder-Platz in Richtung Südwall.

Der Tatverdächtige ist etwa 25 bis 35 Jahre alt und hat einen schwarzen Vollbart sowie schwarze, nach rechts gelegte Haare. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine dunkle Jeans. Sein Aussehen wird als südländisch beschrieben.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.