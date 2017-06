Krefeld. Das Glasdach an der Ostwall-Haltestelle ist undicht. Nach den starken Regenfällen am Freitagvormittag lief das Regenwasser im Bereich des nördlichen Fußgängerübergangs an UdU auf den darunterliegenden Gehwegbereich. „Wir vermuten derzeit, dass eine Verstopfung des Ablaufsystems das Problem verursacht“, erklärt Stadtsprecher Timo Bauermeister. Zeitnah sollen sich Mitarbeiter des Fachbereichs Tiefbau um das Problem kümmern. hoss

