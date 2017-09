Ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes ist mit einem Becher beworfen worden. Der Angreifer war so aggressiv, dass die Polizei ihn stoppen musste.

Krefeld. Ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes ist am Samstag gegen 11.45 Uhr von einem 38-jährigen Krefelder beschimpft und mit einem Puddingbecher beworfen worden. Die hinzugerufene Polizei nahm den laut den Beamten äußerst aggressiven Mann in Gewahrsam. Aufgrund der Großeinsatzlage rund um die parallel stattfindende Geiselnahme am Hauptbahnhof wurde eine Vorführung bei einem Richter abgebrochen. hoss