Krefeld. Am Sonntag wurde ein Krefelder an der Kreuzung Oranierring / Hülser Straße von einem Luftgewehr-Projektil getroffen und leicht verletzt. Gegen 13.45 Uhr hatte sich der 20-Jährige mit zwei Freunden vor einem Stromkasten an der Straßenkreuzung unterhalten, als er plötzlich einen brennenden Schmerz im Gesicht verspürte. Er blutete an der Wange, konnte aber keine Ursache für den Vorfall ausmachen. Als die drei den Boden absuchten, fanden sie dann das Projektil eines Luftgewehrs, von welchem der Krefelder getroffen wurde. Die Hintergründe sind bislang unklar, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugenhinweise nimmmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.