Oppum. Bezirksvorsteher Hansjürgen Tacken lädt alle Oppumer am Dienstag, 19. September, zur Bürgersprechstunde in das Bürgerbüro Oppum an der Hochfelder Straße 122 ein. Von 15 bis 16 Uhr beantwortet er Fragen. Wer den Termin nicht wahrnehmen kann, kann seine Anliegen per Mail mitteilen:

hansjürgen.tacken@arcor.de