Ob Feuerwehr oder Prinzengarde: Krefelder erspielen beim Benefizturnier für den Förderverein zugunsten krebskranker Kinder 5908 Euro.

Oppum. Sie fallen direkt ins Auge, die roten und pinken T-Shirts, die alle Beteiligten des Benefizturniers tragen. „Gib’ alles, aber niemals auf“, steht auf den schlicht gestalteten T-Shirts.

Ein Leitspruch, der für Reiner und Andrea Blome zur Durchhalteparole wurde. Im Juli 2011 erlebten die Blomes die schlimmsten Monate ihres Lebens. Ihre damals zweieinhalbjährige Tochter Maria war an Krebs erkrankt – Leukämie. Eine schwere Zeit, den die Familie auch deshalb durchstand, weil Aufgeben für die Blomes keine Option war, sie immer an die Genesung der kleinen Maria glaubten. Heute gilt sie als geheilt.

„Als wir von einem Bekannten auf das Turnier aufmerksam gemacht wurden, war für uns direkt klar, dass wir dabei sind.“

Sven Höx von der Berufsfeuerwehr

Es war aber auch eine Zeit, die den Blomes in finanzieller Hinsicht viel abverlangte. Der Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Krefeld war in dieser Zeit eine enorme Stütze, wie Andrea Blome berichtet: „Wir wollten dem Verein etwas zurückgeben.“ Das Ehepaar plante ein Benefizturnier auf der Anlage des SV Oppum: „Mein Mann ist dort als Trainer tätig und so entstand dann die Idee“, erklärt Blome. Dass es ein wiederkehrendes Event werden würde, das war damals noch gar nicht klar, aber „während des Events haben die Helfer bereits entschieden, dass es eine Wiederholung geben wird“, erzählt sie lachend.

Also fanden sich am Samstag wieder zahlreiche Fußballspieler jeglicher Vereine und Gruppen auf der Platzanlage des SV Oppums zusammen. Teams wie die B1 des SV Oppum, für die das Fußballspielen Routine ist, aber auch Teams wie die Oppumer Prinzengarde, für die normalerweise Karneval statt Fußball Programm ist. Alle sind sie gekommen – in diesem Jahr zwölf Vereine – um den guten Zweck, für den die Blomes sammeln, zu unterstützen. Auch die Berufsfeuerwehr Krefeld. Seit zwei Jahren kicken einige der Feuerwehrleute mittlerweile gemeinsam. Ein Benefizspiel? Ehrensache für Feuerwehrleute, wie Sven Höx, Trainer der Mannschaft, erklärt: „Als wir im letzten Jahr von einem Bekannten auf das Turnier aufmerksam gemacht wurden, war für uns direkt klar, dass wir dabei sind.“

Auch ein Team geheilter Kinder geht an den Start

Zum Verein Der Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Krefeld hilft, während und nach der Behandlung mit Ausflügen, aber auch mit finanzieller Unterstützung. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Spenden gibt es unter: krebskinder-krefeld.de

Es ist voll geworden auf der Platzanlage. Parkplätze? Fehlanzeige. Alle sind gekommen, um die Idee der Blomes zu unterstützen. Und um dazu beizutragen, dass das Turnier ein voller Erfolg wird. Genau das wollen auch die Mädchen vom SV Oppum, die ebenfalls Geld sammeln. Sie haben eine große Leinwand geholt und 56 Felder darauf eingezeichnet. Jedes dieser Felder kann für 1,50 Euro gekauft und dann angemalt und beschrieben werden. Eine Aufgabe, die für die 14-jährige Shakira eine Selbstverständlichkeit ist: „Wir wollen den Kindern einfach helfen.“

Andrea Blome ist von der Unterstützung begeistert. Das Wichtigste ist ihr aber, dass es der heute achtjährigen Maria gut geht. Sehr gut sogar. „Sie spielt heute im Team der KROnkos, einem Team aus geheilten krebskranken Kindern und deren Angehörigen.“ Insgesamt ist eine Spendensumme von 5908 Euro zusammengekommen.