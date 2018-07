Der amerikanische Bassbariton Andrew Nolen war seit 2011/12 fest im Musiktheaterensemble engagiert. Jetzt geht er neue Wege und verlässt das Gemeinschaftstheater zum Ende der Saison. Er war Don Giovannis schlitzohriger Diener Leporello, sang die Titelrolle in „Die Hochzeit des Figaro“, verkörperte eindringlich das Schicksal des Freiheitskämpfers John Sorel in „Der Konsul“ von Gian Carlo Menotti und war in Richard Wagners „Lohengrin“ als Heerrufer besetzt:

Die Liste der Partien, die der amerikanische Künstler Andrew Nolen seit dem Beginn seines Engagements am Theater gesungen hat, ließe sich noch um einiges erweitern. Insgesamt kann er auf 23 Rollen zurückblicken. Nolen gehört zu den Sängern, die nicht nur mit ihrer Stimme begeistern, sondern auch mit ihrem schauspielerischen Können. Regisseurin Helen Malkowsky hat ihm deshalb für „Hamlet“ von Ambroise Thomas gleich eine Mehrfachrolle auf den Leib geschrieben: Als Geist von Hamlets Vater, Totengräber und Hofnarr lenkt und kommentiert er das Geschehen um den tragischen Dänenprinzen mit nur wenigen Tönen, dafür aber mit umso beredteren Gesten und einer faszinierenden körperlichen Präsenz – für diese Inszenierung kehrt der Sänger in der Spielzeit 2018/19 als Gast an den Niederrhein zurück.