Bei „Zug um Zug“ im Nordbahnhof kitzeln Otto Fricke und Michael Heussen ihren Gästen Interessantes aus der Nase.

Wenn Viktor Furth die rote Bahn-Mütze aufsetzt, in die Pfeife zur Abfahrt bläst, dann heißt es „Zug um Zug“ im Nordbahnhof. Viele „illustre Gäste“ im Saal wollen erleben, wie sich Persönlichkeiten mit Bezug zu Krefeld von Otto Fricke, dem soeben wieder in den Bundestag eingezogenen FDP-Politiker, und dem WDR-Journalisten Michael Heussen zu Leben und Tun befragen lassen. Der erste ist an diesem Abend Christian Becker.

Der 1972 geborene Horkesgath-Abiturient und Film-Produzent hat für RTL die Winnetou-Storys neu aufbereitet, „mit mehr Frauen, die auch länger leben“. Er ließ sie im „Karl-May-Land“ Kroatien drehen. Für Benjamin Blümchen hat er aber auch schon Szenen im Bockumer Rathaus aufnehmen lassen. Alte Stoffe will er mit seiner Firma „Rat Pack Filmproduktion“ neu gestalten, als Produzent sei er einem Bauherrn vergleichbar.

„Ich wünsche mir mehr Gier und Leidenschaft von den jungen Spielern.“

Michael Wiesinger, KFC-Trainer

Dass man nicht jeden im Vorbeigehen schlagen kann, weiß der in Bayern geborene Michael Wiesinger (44), der in einem betont köpernahen Outfit erscheint. Er trainiert den KFC Uerdingen seit Juni. Als brutal empfindet er die 4. Liga und will schnell aufsteigen. „Ich habe nicht gewusst, dass es in Krefeld so schöne Biergärten gibt“, sagt der bisherige „Fußball-Nomade“ und Vater von drei Kindern, die ihn glücklich machen. „Mehr Gier und Leidenschaft“ wünscht er sich von jungen Spielern, das kann er aus seiner Erfahrung als Bundesliga-Profi sagen.

Finanzminister Lienenkämper kauft weiterhin Steuer-CDs

Mit Lutz Lienenkämper steht ein hochrangiger Landespolitiker am eckigen Stehtisch und sagt, dass er in Strümp rechnen lernte. Der NRW-Finanzminister will „50 charmante Arten Nein zu sagen“ lernen, stellt die Online-Steuer-Erklärung in Aussicht, kauft weiter Steuer-CDs, um den Haushalt zu konsolidieren und zu investieren. Wegen des Nachholbedarfs am Niederrhein will der Schalke-Fan, der in Krefeld Tischtennis spielte, die „interkommunale Zusammenarbeit“ stärken.

Als Präsident der Krefelder Prinzengarde stellt sich Christian Cosman (geb. 1977) zusammen mit seiner Frau Tania (1972) vor. Der Hotelfachmann hat im Krefelder Hof gelernt, ist nun Chef im Aachener Mercure, dominiert den Saal-Karneval während Tania Cosmann, deren Eltern schon Karnevalsprinzenpaar waren, eher den Straßenkarneval liebt und nicht vergessen lassen will, dass es neben Uniformen auch Pappnasen gibt. Sie ist selbstständige Werberin – „Wolff Kommunikation“ –, macht auch Marketing für den Krefelder Rennclub und beide wünschen sich von den Krefeldern mehr Selbstbewusstsein und privates finanzielles Engagement.