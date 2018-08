In Krefeld leben Menschen mit 146 Nationalitäten. Von 233 358 Einwohnern – Stand Dezember 2017 – haben 81 619 einen Migrationshintergrund. Das ist mehr als jeder Dritte. In der Schule, beim Bäcker, an der Bushaltestelle, im Fußballclub, bei der Theaterpremiere. Krefeld ist Multi-Kulti, bunt, weltoffen – weil seine Lebenswirklichkeit es ist. Deshalb ist der gesteuert offene Brief des Oberbürgermeisters an die Bundeskanzlerin zur Rettung von Flüchtlingen nicht nur überflüssig, sondern schädlich. Für das gesellschaftliche Klima, für die Sachlichkeit in einer sensiblen Debatte, am Ende für Meyer selbst.

Der OB will Haltung zeigen, das dürfen wir ihm abnehmen. Er hätte es im Sinne der Sache aber leise tun müssen. Einfach dem kontrovers und in der Öffentlichkeit ziemlich unterirdisch diskutierten Mehrheitsbeschluss des Integrationsrates folgen, wie es sein Auftrag ist. Der Kanzlerin schreiben, den Städtetag informieren, fertig. Mit diesem öffentlichen, aber leider sehr undifferenzierten Bekenntnis zur Aufnahme von Flüchtlingen vom Seenotrettungsschiff „Lifeline“ setzt sich Meyer unnötig dem Verdacht von Populismus aus. Denn erklärt wird in der Mitteilung nichts. Nicht, um wie viele Menschen es sich handeln soll, wo sie untergebracht werden könnten, von welchem Zeitraum die Rede ist. Und das Wichtigste: Ob eine solche Umverteilung überhaupt realistisch ist.

Die Wahrheit ist: Dass wissen sie bei der Stadtverwaltung noch gar nicht. Was Meyer aber zu wissen glaubt: „Je mehr Städte diesen Akt der Humanität im Sinne des Grundrechts auf Asyl vollziehen, desto eher kann die humanitäre Katastrophe am Mittelmeer abgewendet werden.“ Ein Akt, der noch lange keiner ist. Eine Erhöhung von Krefelds Weisheit über die anderer Städte, die nicht nur Sympathiepunkte bringt.

Es gibt im sachlichen Teil der Diskussion durchaus gute Argumente, das Agieren der privaten Retter als unfreiwillige Unterstützer der Schlepperbanden zu kritisieren. Der Kollege Tim Röhn spricht angesichts seiner Erfahrungen mit afrikanischen Wirtschaftsflüchtlingen in der spanische Enklave Ceuta von einem Tunnelblick-Humanismus, der am wenigsten den Afrikanern und am meisten den Rechtspopulisten hilft. Da hat er Recht. Meyers Bekenntnis hingegen befördert ohne Not die nächste Social Media-Debatte, in der zwischen „Gutmenschen“ und Nazis kaum Platz ist.