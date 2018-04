Krefeld. Der Charlottering in Krefeld musste am Dienstagnachmittag ab der Kreuzung Düsseldorfer / Duisburger Straße in Richtung Duisburg komplett gesperrt werden.

Ein LKW habe dort - von der Autobahn kommend - über drei Kilometer eine Ölspur hinterlassen, teilte die Krefelder Polizei auf ihrem Twitter-Account mit. Die Sperrung werde bis mindestens 17 Uhr andauern. red