Liebe Krefelderinnen und Krefelder, auch dieses hektische Jahr klingt aus mit dem Weihnachtsfest, an dem wir alle ein wenig Frieden und Zufriedenheit finden möchten. Tage, an denen wir im besten Fall zur Ruhe kommen und an denen viele von uns feststellen, dass es das Leben eigentlich ganz gut mit uns meint. Wir können dieses Privileg teilen mit den Schwächsten in unserer Nachbarschaft, bedürftigen Familien, insbesondere mit deren Kindern. Krefeld hat ein gutes Herz, das beweisen nicht zuletzt die vielen ehrenamtlichen Aktionen, die armen Knirpsen ein kleines Stück vom Glück schenken wollen. Unterstützen wir sie!

Egal, wo Sie in Krefeld wohnen oder einkaufen gehen: Sie werden Weihnachtswunschbäume finden oder andere sehr kreative Möglichkeiten, Ihnen in der Regel völlig fremden Knirpsen zum Heiligen Abend eine kleine Freude zu bereiten. Das ist großartig, ein wichtiges Stück Krefeld und alles andere als selbstverständlich.

Wir von der WZ reihen uns mit Sparkasse und Kinderschutzbund mit großer Überzeugung und der Leidenschaft, das Leben vor unseren Haustüren ein kleines bisschen besser zu machen, ein. Dazu, nein, vor allem, gibt es die tolle Initiative der Apotheken, der Organisatoren des Besonderen Weihnachtsmarkts und, und, und . . . Wir bitten Sie: Öffnen Sie Ihr Herz!