Das Wetter schreckt die Narrenschar nicht ab: Tausende Besucher freuen sich über die tollen Motto-Wagen und farbenfrohen Fußgruppen.

Die große Uerdinger Narrenschar am Straßenrand lässt sich die gute Laune nicht verhageln. Sie jubelt den Karnevalisten in ihren farbenfrohen Fußgruppen und auf den Wagen zu. Das Wetter ist beim Start des Tulpensonntagszuges auch bunt, mit schwarzen Wolken, blauem Himmel, Regen, Hagel und Sonnenschein. Es ist eine Seltenheit in Uerdingen. Denn in den Jahren zuvor fielen lediglich Konfetti und Kamelle vom Himmel.

Das Fazit von Verena und Alexander Beurskens, die im lila Kuh-Dress aus Linn gekommen sind: „Es ist kalt, aber schön – jedes Jahr wieder.“ Auch wenn Sohn Maximilian (4) klagt: „Beim Hagel war es viel zu kalt.“ In der Rheinstadt scheint es – abgesehen vom Wetter – dieses Jahr nichts zu meckern zu geben. Kein einziger Wagen trägt Kritik an Politik oder Verwaltung, kein Mensch wird durch den Kakao gezogen.

Rhine Side Gallery lebt als Motto beim Tulpensonntagszug weiter

Dafür gibt es Lob von den Oedingsche Blagen: „Bravo Oeding, dat wor jood – Rhine Side gegen den Ladentod“ steht an ihrem Mottowagen. Die Freiluft-Galerie am großen Fluss kam demnach gut an und wirkt nach. Dazu passt die Meinung der Oedingsche (B)Engel: „Nur Uerdingen am Rhein kann der blühendste Garten von Krefeld sein! Darauf dreimal Oedingsche (B)Engel Helau.“

Als glücksbringende Schornsteinfeger in Frack und Zylinder hat sich ein Freundeskreis herausgeputzt: „Glück und Gesundheit hierzulande – bringt Euch die Vorstadtbande.“ Der erste Kamelle-Regen prasselt auf die Kinder am Bürgersteig ein. Da freut sich auch Zoé (8). Sie hat sich ebenso wie ihre Mutter als Reh verkleidet. Die Geschwister sind als Einhorn und Marienkäfer unterwegs. Vater David Thiem ist der dazu passende Jäger. Er sagt: „Eigentlich wollten wir zum Zug nach Niederkassel. Er ist eher für Kinder ausgerichtet und organisiert ein Tonnenrennen. Wir haben aber gehört, dass der Uerdinger Zug tollere Wagen hat und haben uns deshalb anders entschieden.“ Sie werden nicht enttäuscht.

Sportpark-Zwerge und Malteser sind erstmals im Zug dabei

Erstmals im Zug dabei sind die Kleinen der Kita Sportpark-Zwerge. Sie proben den „Zwergenaufstand“. Glücklicherweise sind zum Transport der Mädchen und Jungen eine Reihe Bollerwagen dabei. Ebenso Zug-Premiere hat das Teenie Tanzcorps, das schon im Festzelt für Furore sorgte. Ab sofort gut gerüstet sind die Narren, falls etwas passiert: Das Malteser St. Josefhospital hat zum ersten Mal „Die rollende Chefarztsprechstunde“ auf ihrem Mottowagen eröffnet. Ob die vielen Bonbons gesund sind, will keiner wissen . . .

Fantasievoll sind die ehemaligen Prinzessinnen auf ihrem Wagen. „Oeding im Flower-Power-Fieber“ heißt es da. Und die KG Eulenturm mit ihrem großen goldenen Federtier vorne am Wagen findet: „Der Wilde Westen ist bereit, für die fünfte Jahreszeit.“

Die Zusammengewürfelten Narren preisen die „Uerdinger Narrenwelt“ und die Braunschweiger Narrenzunft erklärt: „Oeding feiert bunt und heiter, bis Hawaii und noch viel weiter.“

Höhepunkt des Tulpensonntagszuges sind schließlich Seine Tollität Reimund II. und Ihre Lieblichkeit Klaudia I., die mit vollen Händen Bonbons fliegen lassen. Getreu dem Motto: „Ob kleen ob groot, in Oeding is immer wat loss“