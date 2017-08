Seit einem Jahr ist Diane Kamps Oberin der DRK-Schwesternschaft Krefeld. Ihre Probezeit hat sie laut Mitgliederversammlung bestanden.

Krefeld. Der 4. Juli ist ein Tag, an den sich Diane Kamps mit Sicherheit noch lange erinnern wird. Nachdem sie am 1. Juni 2016 die Funktion als Oberin im Einführungsjahr begonnen hatte, fand im Juli Kamps’ erste Mitgliederversammlung in dieser Funktion statt. Eine Mitgliederversammlung, in der sie mit großer Mehrheit, es gab nur zwei Gegenstimmen, bestätigt wurde.

Seit 2002 ist die Sonsbeckerin bereits Mitglied der DRK-Schwesternschaft. Kamps, die nach der Fachhochschulreife eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert hat, war von Anfang an von den sieben Grundsätzen der Rot-Kreuz-Bewegung, zu denen unter anderem Menschlichkeit, Unabhängigkeit und der Auftrag zu helfen gehören, begeistert.

Rückblick auf ein anstrengendes Jahr

Diese Grundsätze waren es auch, die Kamps in ihrem ersten Jahr als Oberin häufig begegnet sind und die Arbeit erleichtert haben: „Es war schon ein anstrengendes Jahr. Man muss erst mal seinen eigenen Ton reinbringen, und parallel stand die Welt um uns herum ja auch nicht still. Trotzdem haben wir viel erreicht, und es hat Spaß gemacht“, sagt die Oberin.

Besonders zufrieden ist die 37-Jährige über die Wahrnehmung der Schwesternschaft in der Gesellschaft. „Durch die vielen ehrenamtlichen Helfer haben wir noch mal einen ordentlichen Schub bekommen“, so Kamps zufrieden.

Diplomarbeit zum Thema Palliativ-Versorgung

Auch im Bereich der palliativen Versorgung, die Kamps besonders am Herzen liegt, hat sich einiges getan: „Das Bild von Krefeld, was die palliative Versorgung angeht, konnten wir noch runder machen.“ Speziell spricht die Sonsbeckerin damit das Projekt „Stups“, das von ihrer Vorgängerin Karin Meincke gegründet wurde, an. Kamps, die ihre Diplomarbeit zum Thema „Palliativ-Versorgung“ geschrieben hat, erklärt, dass neue Projekte immer nach dem Bedarf angegangen werden: „Wir machen ja nicht irgendetwas, das es schon zig mal gibt“, so die Oberin, die aber bereits Ideen hat, wie zum Beispiel beim Projekt „Stups“ noch aufgestockt werden kann: „Der Frosch, der für ‚Stups’ steht, hat ja vier Beine, die in Bewegung sind, aber im Realen sind das mittlerweile viel mehr Beine, die sich bewegen.“

Mitglieder

Arbeitsfelder Die Einrichtung der DRK-Schwesternschaft gibt es nur in Deutschland. Der Verband wurde 1882 gegründet, umfasst 33 DRK-Schwesternschaften mit rund 22 000 Mitgliedern. Die DRK-Schwesternschaft Krefeld bietet auch Arbeitsfelder von „klassischer“ Pflege im Krankenhaus über ambulante Pflege bis zu Tätigkeiten in der Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenen-Hospizarbeit.

Deshalb gäbe es auch bereits viele Unterthemen, die im Kopf der 37-Jährigen umherschwirren, deren Bedarf aber noch geklärt werden muss. Eins steht aber fest: „Wir stehen immer in Kontakt mit der Stadt und gucken, was Krefeld braucht“, sagt die Oberin, die energisch hinzufügt: „Ich bin offen für alles, was da kommen mag.“