Krefeld. Die Antwort hatte es in sich. Als die Ratsmitglieder sich gestern im Seidenweberhaus zur ersten Sitzung nach der Sommerpause eingefunden hatten, wurden sie Zeuge, wie der Oberbürgermeister den FDP-Fraktionschef Joachim Heitmann in die Mangel nahm. Der wurde von Frank Meyer dafür gerügt, öffentlich Kritik am Beigeordneten Martin Linne aufgrund seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der NRW.Urban geübt zu haben.

Meyer verwies darauf, dass Heitmann zuletzt noch in der Ratssitzung am 6. Juli 2017 in einer Vorlage zu den Jahresabschlüssen der Stadt Krefeld hätte sehen müssen, dass in dieser Bilanz alle Gremientätigkeiten der Beigeordneten aufgelistet sind. „Solch ein Thema auf eine solche persönliche Ebene runterzubrechen, halte ich für den falschen Weg“, sagte Meyer und und erhielt für seinen Appell, solche öffentlichen Anschuldigungen künftig zu unterlassen, Applaus.

Heitmann hatte Linne vorgeworfen, seine Tätigkeit in der NRW.Urban, die auch an Projekten in Krefeld mitgewirkt und verdient hat, gegenüber dem Rat verschwiegen zu haben. hoss