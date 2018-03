Frühjahrsempfang im Schnee. OB würdigt unter anderem den Einsatz von Krefelds Wahlhelfern.

Friederike hatte den Neujahrsempfang des Krefelder Oberbürgermeisters im Wortsinne weggefegt. Nun ist es ein Frühlingsempfang geworden, auch wenn das Wetter mit Eisestemperaturen und Schnee wieder sein eigenes Ding macht. Krefeld ist am ersten Samstag im März ein Winterwunderland. Trotzdem ist das Stadtwaldhaus proppevoll. Ein wichtiges Jahr hat begonnen mit vielen wegweisenden Projekten: Schulsanierung, Seidenweberhaus, Umbau großer Teile der Verwaltung in eine Anstalt öffentlichen Rechts. Doch OB Frank Meyer wird nachher sagen. „Am meisten habe ich mich über die Gespräche mit den erfahrenen Wahlhelfern gefreut.“

Demokratie und Ehrenamt

Er wirkt noch ein wenig gezeichnet von einer Woche zwischen Krankenbett und Terminen, zu denen er sich offensichtlich auch mit dem Kopf unter dem Arm schleppt. Meyer wählt trotz der aktuellen Debatten einen überraschenden, einen anderen Fokus. Er spricht sehr ausführlich über Demokratie, Ehrenamt und den Umgang miteinander, hat viele Wahlhelfer zum Empfang eingeladen. Um danke zu sagen für das Engagement im Superwahljahr. Und um der Symbolik willen, denn „Demokratie bedeutet Arbeit. Sie als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erfüllen diesen Anspruch in besonderer Weise, indem Sie die Wahl zu Ihrer eigenen Angelegenheit erklären“.

Wo Meyer hinwill, wird spätestens deutlich, als er eine Lanze bricht „für den viel gescholtenen Berufsstand des Politikers. Ich rede zum Beispiel von den Kolleginnen und Kollegen, die nach der letzten Bundestagswahl in Berlin wochen- und monatelang über die Ziele und Inhalte einer künftigen Regierung diskutiert und versucht haben, eine Koalition zu schmieden.“ Der OB wirbt für ein Verständnis, für den fairen Umgang mit Politik. Er scheint das Gefühl zu haben, es tun zu müssen in Zeiten von sozialen Medien, die gern von Populisten missbraucht und zum Marterpfahl werden können. Auch im Lokalen.

„Bei uns in Krefeld, ist politisches Engagement in weiten Teilen ein Ehrenamt: Ich finde es ausgesprochen unfair, wenn in sozialen Netzwerken oder an der Theke über ,diese Hobby-Politiker’ gelästert wird, die angeblich von nichts eine Ahnung haben.“ Lob gibt es am Rande von CDU-Ratsfrau Angelika Brünsing, die sagt: „Insgesamt ein guter Fokus, wenngleich Meyer sich nicht nur als Beobachter darstellen darf. Als Verwaltungschef macht er auch Politik.“ Es gehe um das Gemeinwesen, fährt Frank Meyer fort, viel investierte Freizeit, den Willen, gemeinsam etwas für Krefeld zu bewegen.