Frank Meyer spricht am Montag ab 13 Uhr über aktuelle Politik. User können Fragen stellen.

Krefeld. Die Ferien sind fast vorbei, auch für den Krefelder Oberbürgermeister. Der hat im Schatten der Bundestagswahl eine Menge stadtpolitischer Themen vor der Brust, Krefeld steht vor immensen Herausforderungen. Darüber möchte Frank Meyer mit den Krefelder Medien am Montag ab 13 Uhr reden. WZ-Leser und Freunde unserer Facebook-Seite können sogar dabei sein. Wir übertragen das Sommerinterview in weiten Teilen live über die WZ-Facebookseite. Das Besondere: Es gibt natürlich die Möglichkeit, unter dem Live-Post eigene Fragen zu platzieren. Wir suchen die spannendsten heraus und Frank Meyer hat sich bereiterklärt, diese nach dem offiziellen Interview ebenfalls noch im Livestream zu beantworten. Nutzen Sie Ihre Chance!

Voraussetzung: Sie orientieren sich mit Ihren Fragen bitte an den großen anstehenden Themen, zu denen Meyer auch den Journalisten Rede und Antwort steht. So hat der OB wenigstens die Chance, auch eine kompetente Antwort geben zu können. Wann der Grünstreifen in Stahldorf gemäht wird, wäre eher ein Fall für die Bürgersprechstunde, die es ja auch gibt.

Die WZ wird zum Beispiel wissen wollen, wie Meyer die Pläne für den Theaterplatz beurteilt und wie die des Kesselhauses. Was ist mit der Ausgliederung städtischer Ämter? Schauen Sie rein!