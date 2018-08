Alle anderen Fraktionen im Rat plädieren für Beitragsfreiheit. Allerdings mit unterschiedlichen Vorstellungen zur Finanzierung.

Der interkommunale Konkurrenzkampf um junge Familien in der Region entscheidet sich oftmals über die Betreuungs- und Bildungsangebote. Und über das, was sie kosten. Der neue Fraktionschef der NRW-SPD, Thomas Kutschaty, fordert daher die Abschaffung von Kita-Gebühren nach dem Vorbild Berlins. Auch und vor allem eine Gerechtigkeitsfrage. In Düsseldorf ist die Kita für Kinder ab drei Jahren in allen Einkommensstufen beitragsfrei. In Duisburg kommen schnell ein paar hundert Euro pro Jahr zusammen. Krefeld liegt im moderaten Mittelfeld. Kutschaty drängt auf die so genannte Kita–Offensive, schlägt ein 1,8-Milliarden-Euro-Paket dafür vor. Und so sieht das die Politik in Krefeld.

Ein großes Thema ist die Chancengleichheit

Krefelds Grüne finden die Forderung folgerichtig. „Ausgehend von der Zielsetzung der Grünen, dass Bildung grundsätzlich beitragsfrei sein soll, müsste auch der Besuch einer Kita als Teil der frühkindlichen Bildung kostenfrei möglich sein“, sagt Ratsfrau Anja Cäsar. Die Finanzierung dieser Forderung sei jedoch auf kommunaler Ebene nicht von heute auf morgen zu leisten; hier müsste das Land tief in die Tasche greifen. Vor Ort wäre es aber zumindest möglich, die Bemessungsgrenzen der Beitragsstaffelung zu erhöhen und damit für eine sozialere Verteilung der Lasten zu sorgen.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Ina Spanier-Oppermann stützt Kutschaty natürlich: „Wir wollen ein Bildungssystem, bei dem die Herkunft nicht über den Bildungserfolg entscheidet. Deshalb steht die Krefelder SPD für gebührenfreie Bildung von Anfang an – von der Kita bis zur Hochschule.“ In der frühkindlichen Bildung würden soziale Ungleichheiten am besten ausgeglichen. „Das Konzept der SPD sieht daher in einem ersten Schritt vor, Landesmittel für eine für alle Eltern beitragsfreie wöchentliche Betreuungszeit von mindestens 30 Stunden bereitzustellen. Für weitere Betreuungszeiten von insgesamt 40 oder 45 wöchentlichen Betreuungsstunden muss eine landeseinheitliche und sozial gerecht gestaffelte Elternbeitragstabelle, beispielsweise in Anlehnung an die in Krefeld gültige Elternbeitragstabelle, geschaffen werden.“ Der richtige Weg sei, zusätzliche Kitaplätze zu schaffen, den Personalschlüssel zu verbessern und Gebühren schrittweise abzuschaffen.

Die Ratsfraktion Die Linke begrüßt, „dass die SPD zumindest in NRW eine Forderung der Linken aufgegriffen hat und jetzt ebenfalls für beitragsfreie Kitas eintritt. Wir bedauern allerdings, dass dies nicht schon passiert ist, als die SPD noch Regierungsverantwortung in NRW trug und dies selbst hätte umsetzen können.“ In den anstehenden Haushaltsberatungen hoffen die Linkspolitiker, „dass die SPD in Krefeld dem Sinneswandel ihrer Landespartei folgt und unsere Forderung nach gebührenfreien Kitas in Krefeld mittragen wird“.