Krefeld. Die „Alte Samtweberei“ an der Lewerentzstraße in Krefeld wird mit dem „NRW Landespreis 2017 für Architektur, Wohnungs- und Städtebau“ ausgezeichnet. „Das Projekt zeigt beispielhaft, wie es möglich ist, denkmalgeschützte Industriebauten ohne große bauliche Eingriffe sensibel und kostengünstig zu Wohnnutzung umzubauen. Das Entwurfskonzept ist einfach und intelligent“, so die Jurybegründung.

Im Kontext des anspruchsvollen Stadterneuerungsprojekts „Urbane Nachbarschaft Samtweberei“ in Krefeld sei ein Wohnungsbauprojekt entstanden, das die vielfältigen gewerblichen, kulturellen und gemeinschaftlichen Nutzungen abrunde und zur Ausbildung eines besonderen und vitalen Orts in einem ehemals problematischen Gründerzeit-Quartier sinnfällig beitrage.

Die Auszeichnung erfolgt bei einer öffentlichen Preisverleihung am Montag, 9. Oktober, im Museum K21 in Düsseldorf. Neben Krefeld werden neun weitere Objekte des geförderten Wohnungsbaus in Nordrhein-Westfalen prämiert. Die Preisträger werden anschließend in einer Broschüre und einer Ausstellung dokumentiert. Insgesamt wurden 54 Beiträge zu dem Verfahren eingereicht. Zehn Bauwerke wurden schließlich als gleichrangige Gewinner ausgewählt.