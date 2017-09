Anne und Johannes Furth haben das Geheimnis um das neue hauseigene Bier des Nordbahnhofs gelüftet. Es heißt „Schlüffken“ und soll die Krefelder in ähnlicher Weise ansprechen wie der namensgebende Schluff. Natürlich ist das erste Bier des Nordbahnhofs ein Alt. Mit Anne und Johannes Furth übernimmt die nächste Generation die Gastronomie im Nordbahnhof. Ihre Brauerei befindet sich am früheren Eisenbahn-Museum, hinter dem Blauen Waggon, am Oranierring. Anne Furth hatte extra ein halbjähriges Praktikum in einer kleinen Münchner Brauerei absolviert.

Die SPD-Politiker Benedikt Winzen und Ina Spanier-Oppermann kritisieren die Pläne der schwarz-gelben Landesregierung für eine einmalige Erhöhung der Krankenhausinvestitionsförderung, die sich Land und Kommune teilen sollen. „Für Krefeld würde sich die Krankenhausumlage noch in diesem Jahr um rund 1,26 Millionen Euro erhöhen. Diese Anpassung würde zu einer zusätzlichen jährlichen Belastung für den städtischen Haushalt führen. Dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle, etwa für die Sanierung von Sportstätten und Spielplätzen“, sagt der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Benedikt Winzen. Landtagsabgeordnete und SPD-Ratsfrau Ina Spanier-Oppermann erklärt: „Grundsätzlich ist eine bessere finanzielle Unterstützung der Krankenhäuser ohne Frage lobenswert. Jedoch ist das konkrete Vorhaben inakzeptabel. Die Krankenhausfinanzierung muss Aufgabe des Landes sein.“

Uerdingen. Bei der kommenden Lesung am Montag, 18. September, von 18.30 bis 19 Uhr liest Anna Simonsmeier Am Marktplatz 5 in Uerdingen aus dem Roman „Wenn der Rabe ruft“ von Maggie Stiefvater. In dem Jugendbuch geht es um eine Frau, die plötzlich den Geist eines Jungen auf einem Friedhof sieht. Dass sie ihn sieht, bedeutet, dass die Frau der Grund für den Tod des Jungen ist. Es entwickelt sich eine spannende Geschichte um die große Liebe.